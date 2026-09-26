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РФ вдарила КАБами по центру Сум: є загиблі та постраждалі, серед них дитина

14:11 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
РФ вдарила КАБами по центру Сум: є загиблі та постраждалі, серед них дитина Фото: Росія вдарила КАБами по центру Сум (t.me/serhii_kryvosheienko)
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Російські війська вранці 26 вересня завдали авіаудару КАБами по центру Сум. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них 11-місячна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

"Росія завдала авіаудару, попередньо, 3-ма КАБами по центральній частині Сум. Попередньо, загинуло 2 чоловіків", - повідомив Кривошеєнко.

Також на цей час 6 людей отримали поранення. Серед них - 11-місячна дитина, вона ушпиталена. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

Влучання сталося на двох локаціях: уражено адмін будівлю, житлові багатоповерхівки, у парковій зоні - недіюче кафе. Інформація про потерпілих та пошкодження уточнюється.

Фото: наслідки авіаудару РФ по Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)

Обстріл України 26 вересня

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня російські війська атакували Україну 173 ударними дронами, пуски відбулись із семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Зокрема, росіяни атакували Київ та Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а столиці постраждали люди.

Через атаку пошкоджено магазин "Ашан Біличі" у торговому центрі Lavina Mall у Києві.

Також сьогодні вранці Росія вдруге за добу атакувала дата-центр Cosmonova, пошкодивши опорну мережу. Через це виникли перебої в роботі сервісів компанії.

Окрім того, російські війська знову завдали удару по фармацевтичному заводу "Дарниця" у Києві.

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Суми Авіаудари Війна в Україні
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