РФ вдарила КАБами по центру Сум: є загиблі та постраждалі, серед них дитина

Російські війська вранці 26 вересня завдали авіаудару КАБами по центру Сум. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них 11-місячна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

"Росія завдала авіаудару, попередньо, 3-ма КАБами по центральній частині Сум. Попередньо, загинуло 2 чоловіків", - повідомив Кривошеєнко.

Також на цей час 6 людей отримали поранення. Серед них - 11-місячна дитина, вона ушпиталена. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

Влучання сталося на двох локаціях: уражено адмін будівлю, житлові багатоповерхівки, у парковій зоні - недіюче кафе. Інформація про потерпілих та пошкодження уточнюється.

Фото: наслідки авіаудару РФ по Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)