У Києві через атаку РФ пошкоджено "Ашан" у ТРЦ Lavina Mall
Внаслідок російської атаки в ніч на 26 вересня пошкоджено магазин "Ашан Біличі" у торговому центрі Lavina Mall у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
"Сьогодні вночі під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш Auchan Біличі. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Наразі магазин тимчасово не працюватиме - до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт.
Обстріл України 26 вересня
Нагадаємо, росіяни в ніч на 26 вересня атакували Київ та Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а столиці постраждали люди.
Загалом цієї ночі російські війська атакували Україну 173 ударними дронами, пуски відбулись із семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.