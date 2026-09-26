У Києві через атаку РФ пошкоджено "Ашан" у ТРЦ Lavina Mall

Внаслідок російської атаки в ніч на 26 вересня пошкоджено магазин "Ашан Біличі" у торговому центрі Lavina Mall у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"Сьогодні вночі під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш Auchan Біличі. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Наразі магазин тимчасово не працюватиме - до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт.