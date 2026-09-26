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У Києві через атаку РФ пошкоджено "Ашан" у ТРЦ Lavina Mall

08:48 26.09.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Києві через атаку РФ пошкоджено "Ашан" у ТРЦ Lavina Mall Фото: у Києві через атаку РФ пошкоджено "Ашан" у ТРЦ Lavina Mall (пресслужба "Ашан")
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Внаслідок російської атаки в ніч на 26 вересня пошкоджено магазин "Ашан Біличі" у торговому центрі Lavina Mall у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"Сьогодні вночі під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш Auchan Біличі. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Наразі магазин тимчасово не працюватиме - до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт.

Обстріл України 26 вересня

Нагадаємо, росіяни в ніч на 26 вересня атакували Київ та Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а столиці постраждали люди.

Загалом цієї ночі російські війська атакували Україну 173 ударними дронами, пуски відбулись із семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

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