Росія запустила майже 200 дронів з семи напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 26 вересня російські війська атакували Україну 173 ударними дронами, пуски відбулись із семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Станом на опів на восьму ранку атака все ще тривала, в повітряному простору України лишалось кілька БпЛА.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 цілі:

Обстріли України 26 вересня

Ворог в ніч на 26 вересня атакував Київ та Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а в одному з міст постраждали люди.

Також окупанти вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Там горів будинок та ринок, загинули та постраждали люди, серед поранених дитина.