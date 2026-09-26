РФ атакувала дронами Київ та Харків: палає офісна будівля, авто та є постраждалі

Росіяни в ніч на 26 вересня атакували Київ та Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а в одному з міст постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Обстріл Києва

Зауважимо, що від початку доби у Києві вже неодноразово оголошували повітряну тривогу, після чого було чути вибухи. Причиною тому стала загроза застосування дронів та їх фіксація над столицею.

Наразі вже відомо, що наслідки зафіксовані у двох районах - Солом'янському та Оболонському.

У КМВА поінформували, що у Солом'янському районі загорілася офісна будівля внаслідок падіння дрону, а на іншій локації впали уламки на відкритій території.

Окрім того, уламки впали на відкритій території в Оболонському районі. Попередньо, пошкоджень та постраждалих немає.

Обстріл Харкова

Цієї ночі ударні дрони атакували також Харків. Щонайменше два удари зафіксовано у Київському районі, а також є влучання у Салтівському.

"Попередньо, у Салтівському районі зафіксовано влучання поблизу нежитлових будівель. Також пошкоджені автомобілі, частина з них горить", - написав мер Терехов.

За останніми даними, у Харкові 4 постраждалих.