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РФ атакувала дронами Київ та Харків: палає офісна будівля, авто та є постраждалі

04:17 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала дронами Київ та Харків: палає офісна будівля, авто та є постраждалі Фото: у містах було неодноразово чути вибухи (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Росіяни в ніч на 26 вересня атакували Київ та Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а в одному з міст постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Обстріл Києва

Зауважимо, що від початку доби у Києві вже неодноразово оголошували повітряну тривогу, після чого було чути вибухи. Причиною тому стала загроза застосування дронів та їх фіксація над столицею.

Наразі вже відомо, що наслідки зафіксовані у двох районах - Солом'янському та Оболонському.

У КМВА поінформували, що у Солом'янському районі загорілася офісна будівля внаслідок падіння дрону, а на іншій локації впали уламки на відкритій території.

Окрім того, уламки впали на відкритій території в Оболонському районі. Попередньо, пошкоджень та постраждалих немає.

Обстріл Харкова

Цієї ночі ударні дрони атакували також Харків. Щонайменше два удари зафіксовано у Київському районі, а також є влучання у Салтівському.

"Попередньо, у Салтівському районі зафіксовано влучання поблизу нежитлових будівель. Також пошкоджені автомобілі, частина з них горить", - написав мер Терехов.

За останніми даними, у Харкові 4 постраждалих.

Інші обстріли

Нагадаємо, вчора, 25 вересня, росіяни атакували дронами офісний центр "Інком" у Солом’янському районі Києва. Внаслідок атаки будівля зазнала руйнувань.

Також ми писали, що вчора ввечері під удар потрапив ліцей у селищі Іванів Київської області. У будівлі виникла масштабна пожежа.

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