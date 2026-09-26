РФ ударила КАБами по центру Сум: есть погибшие и пострадавшие, среди них ребенок
Российские войска утром 26 сентября нанесли авиаудара КАБами по центру Сум. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди них 11-месячный ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.
"Россия нанесла авиаудара, предварительно, тремя КАБами по центральной части Сум. Предварительно, погибли 2 мужчины", - сообщил Кривошеенко.
Также в настоящее время 6 человек получили ранения. Среди них - 11-месячный ребенок, он госпитализирован. Все потерпевшие получают необходимую медицинскую помощь.
Попадание произошло на двух локациях: поражен админ здание, жилые многоэтажки, в парковой зоне - недействующее кафе. Информация о потерпевших и повреждении уточняется.
Фото: последствия авиаудара РФ по Сумам (t.me/serhii_kryvosheienko)
Обстрел Украины 26 сентября
Напомним, в ночь на 26 сентября российские войска атаковали Украину 173 ударными дронами, пуски произошли с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.
В частности, россияне атаковали Киев и Харьков ударными беспилотниками . В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а столице пострадали люди.
Из-за атаки поврежден магазин "Ашан Беличи" в торговом центре Lavina Mall в Киеве.
Также сегодня утромРоссия во второй раз за сутки атаковала дата-центр Cosmonova, повредив опорную сеть. Поэтому возникли перебои в работе сервисов компании.
Кроме того, российские войска снова нанесли удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве.