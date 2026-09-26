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РФ ударила КАБами по центру Сум: есть погибшие и пострадавшие, среди них ребенок

14:11 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
РФ ударила КАБами по центру Сум: есть погибшие и пострадавшие, среди них ребенок Фото: Россия ударила КАБами по центру Сум (t.me/serhii_kryvosheienko)
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Российские войска утром 26 сентября нанесли авиаудара КАБами по центру Сум. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди них 11-месячный ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

"Россия нанесла авиаудара, предварительно, тремя КАБами по центральной части Сум. Предварительно, погибли 2 мужчины", - сообщил Кривошеенко.

Также в настоящее время 6 человек получили ранения. Среди них - 11-месячный ребенок, он госпитализирован. Все потерпевшие получают необходимую медицинскую помощь.

Попадание произошло на двух локациях: поражен админ здание, жилые многоэтажки, в парковой зоне - недействующее кафе. Информация о потерпевших и повреждении уточняется.

Фото: последствия авиаудара РФ по Сумам (t.me/serhii_kryvosheienko)

Обстрел Украины 26 сентября

Напомним, в ночь на 26 сентября российские войска атаковали Украину 173 ударными дронами, пуски произошли с семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

В частности, россияне атаковали Киев и Харьков ударными беспилотниками . В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а столице пострадали люди.

Из-за атаки поврежден магазин "Ашан Беличи" в торговом центре Lavina Mall в Киеве.

Также сегодня утромРоссия во второй раз за сутки атаковала дата-центр Cosmonova, повредив опорную сеть. Поэтому возникли перебои в работе сервисов компании.

Кроме того, российские войска снова нанесли удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве.

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