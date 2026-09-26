РФ ударила КАБами по центру Сум: есть погибшие и пострадавшие, среди них ребенок

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Российские войска утром 26 сентября нанесли авиаудара КАБами по центру Сум. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди них 11-месячный ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.