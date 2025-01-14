РФ вдарила КАБом по інфраструктурі Сум, пошкоджено адмінбудівлю та склад (фото)

Російська армія пізно ввечері понеділка, 13 січня, завдала удару по об’єкту інфраструктури у місті Суми. Там зафіксовано пошкодження будівель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
За даними рятувальників, внаслідок атаки було пошкоджено адміністративну та складську будівлі. Вибухова хвиля вибила вікна у двоповерховому житловому будинку поруч.
Співробітники ДСНС обстежили територію, що постраждала від удару. У пошкоджених приміщеннях під завалами людей не виявили.
Оновлено о 10:30.
Як уточнили у Сумській міській раді, російська армія вдарила по місту КАБом. Після удару було також виявлено пошкодження в житловому секторі міста. За наявною інформацією, є пошкодження нежитлової будівлі та мереж.
Раніше голова Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що обстріли Сумської області зросли у чотири рази порівняно з минулим роком. Ворог застосовує нові засоби атаки. Зокрема, 12 січня росіяни завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру в Сумах. На території об'єкта сталася пожежа.
А 3 січня російські терористи атакували Суми дроном "Шахед" зі шрапнеллю.
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