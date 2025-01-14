РФ ударила КАБом по инфраструктуре Сум, повреждены админздание и склад (фото)

По данным спасателей, в результате атаки были повреждены административное и складское здания. Взрывная волна выбила окна в двухэтажном жилом доме рядом.

Сотрудники ГСЧС обследовали территорию, пострадавшую от удара. В поврежденных помещениях под завалами людей не обнаружили.

Фото: последствия удара по Сумах 13 января (t.me/dsns_telegram)

Обновлено в 10:30.

Как уточнили в Сумском городском совете, российская армия ударила по городу КАБом. После удара было также обнаружено повреждение в жилом секторе города. По имеющейся информации, есть повреждения нежилого здания и сетей.

Обстрел Сум и области

Ранее председатель Сумской ОГА Владимир Артюх рассказал, что обстрелы Сумской области выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Враг применяет новые средства атаки. В частности, 12 января россияне нанесли воздушные удары по оздоровительному детскому центру в Сумах. На территории объекта произошел пожар.