РФ вдарила по Харкову та Запоріжжю, а ЗСУ атакували завод "Шахедів" під Москвою: новини за 7 липня

Українські захисники в ніч на 7 липня атакували "Краснозаводський хімічний завод", до окупанти виробляють бойові частини для дронів-камікадзе "Шахед". А Російська Федерація завдала масованого дронового удару по Запоріжжю та Харкову.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 7 липня - у матеріалі РБК-Україна .

Цілями атаки РФ у Харкові та Запоріжжі були будівлі ТЦК, є поранені

Як повідомили у Сухопутних війська ЗСУ, внаслідок атаки стались влучання ворожих БПЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини. На місці працюють екстрені служби.

На Закарпатті п’яна водійка BMW протаранила блокпост: загинув прикордонник

Смертельна ДТП сталася 7 липня близько 4:30 у місті Перечин. Автівка BMW X5, за кермом якої була 53-річна місцева мешканка, на великій швидкості в'їхала в контрольно-ревізійний пункт прикордонників. Внаслідок наїзду важко травмовано 45-річного прикордонника. Його доставили до лікарні, але врятувати не вдалося - чоловік помер.

За даними поліції, у водійки були явні ознаки сп’яніння, але від обстеження вона відмовилася. Їй загрожує до 10 років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Українські морпіхи вивісили прапор у Дачному, про захоплення якого заявляють росіяни

37 окрема бригада морської піхоти показала кадри із села Дачне на Дніпропетровщині, де бійці вивішують прапор свого підрозділу. Тим часом російське Міноборони стверджує про "захоплення" цього населеного пункту.

"Поки ворог розповсюджує свої фейки, заявляючи про контроль над населеним пунктом Дачне на Дніпропетровщині, ми показуємо реальність!" - зазначають українські військові.

Уряд запровадив нову виплату для українців - "Пакунок школяра"

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявку можна буде подати через "Дію". Ця виплата жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог, запевнили в Кабміні.

Експосадовця Міноборони Лієва підозрюють у постачанні непридатної зброї для ЗСУ

Військова контррозвідка, слідчі СБУ та Офіс генпрокурора викрили ще одну схему розкрадання коштів, якою займалося попереднє керівництво Міноборони. За матеріалами справи, фігуранти привласнили понад 90 млн гривень бюджетних гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) для потреб фронту.

Мова йде про експосадовця Міноборони. Слідство не називає імя фігуранта Але за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Олександра Лієва. Йому та колишнім керівникам оборонного підприємства повідомлено про підозру за трьома статтями, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ЗСУ вдарили по заводу під Москвою, де виробляють бойові частини для "Шахедів"

Українські захисники в ніч на 7 липня атакували "Краснозаводський хімічний завод". Там росіяни, зокрема, виробляють бойові частини для дронів-камікадзе "Шахед".

Як зазначили в Генштабі, атаку провели підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"На підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів і боєприпасів, зокрема, термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed", - уточнило військове командування

У РФ заявили про смерть ексміністра транспорту, якого сьогодні звільнив Путін

Російські Telegram-канали повідомляють, що колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт буцімто застрелився в Одинцово (місто у Московській області).

Примітно, що лишень сьогодні Путін підписав указ про відставку Старовойта з посади. Його звільнення відбулося на тлі нещодавнього колапсу у роботі російських аеропортів, які зазнали масштабних збоїв після атак дронами.

Росія - баласт для БРІКС: у РНБО різко пройшлися по нових фантазіях Путіна

Голова Кремля Володимир Путін виступив на саміті БРІКС по відеозв'язку і розповів про "крах ліберальної глобалізації" і "економічну перевагу БРІКС над G7".

"Але річ у тім, що за номінальним ВВП країни БРІКС відстають більш ніж удвічі. І понад 60% цієї економіки - це один Китай. Росія ж у цій коаліції - баласт", - звернув увагу керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Льотчик, азовець і боєць 3-ої штурмової: звання Героя України отримають три загиблі воїни

"Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять та відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців: військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, азовець Назарій Гринцевич, воїн Третьої Штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Героїв України, на жаль, посмертно", - розповів президент Володимир Зеленський.