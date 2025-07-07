СБУ викрила експосадовця Міноборони на розкраданні під час закупівлі зброї: схема на 90 мільйонів

СБУ викрила масштабну схему розкрадання понад 90 млн гривень, призначених для закупівлі протитанкової зброї для ЗСУ. Підозру повідомили експосадовцю Міноборони і колишнім керівникам оборонного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Розслідування встановило, що до схеми причетний колишній керівник одного з департаментів Міноборони, який у змові з двома представниками компанії-підрядника уклав державний контракт на постачання протитанкової зброї для ЗСУ.

Згідно з домовленістю, оборонне підприємство з Києва повинне було поставити армії сучасні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК), які мали бути негайно відправлені на передову для боротьби з бронетехнікою ворога.

Однак насправді компанія надала непридатні до використання установки. Незалежна експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, що технічний стан поставленого озброєння не відповідав вимогам, а використовувати його за призначенням було неможливо.

Тим часом отримані з бюджету кошти були виведені в тінь і розподілені між учасниками схеми.

Правоохоронці провели низку обшуків у Києві, де було затримано організатора оборудки та двох його спільників з компанії-постачальника.

Що загрожує

Усі троє фігурантів отримали повідомлення про підозру за трьома статтями:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ, що призвело до тяжких наслідків;

заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах;

службове підроблення.

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила експосадовця Міноборони на розкраданні під час закупівлі зброї (t.me/SBUkr)