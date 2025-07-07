Спростували фейк РФ про "окупацію": морпіхи підняли прапор у Дачному на Дніпропетровщині
Українські морські піхотинці з 37-ї окремої бригади підтвердили контроль над селом Дачне на Дніпропетровщині, спростувавши чергову дезінформацію росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС ЗСУ.
Що сталося
6 липня бійці 2-го батальйону морської піхоти оприлюднили відео з населеного пункту, де чітко видно прапор їхньої бригади, піднятий над Дачним.
Таким чином вони спростували заяви російських пропагандистів про нібито взяття цього села під контроль окупаційних військ.
У ЗСУ наголошують, що це не просто символ - це підтвердження повного й беззаперечного контролю Сил оборони над територією.
Морпіхи також запевнили, що залишаються на своїх позиціях і готові битися до кінця.
"Це чітке нагадування ворогу: ми тут, і ми готові битися до кінця! Жодного метра нашої землі ми не віддамо без бою", - підкреслюють військові.
Публічне відео стало відповіддю на інформаційну операцію Росії, яка останніми днями намагалася просунути наратив про "успіхи".
Фейк РФ про "окупацію"
Зазначимо, що напередодні в соцмережах з'явилися відео, опубліковане російськими пропагандистами.
Вони підкріплені підписом про те, що війська РФ буцімто вже перебувають на території Дніпропетровської області, а саме в селі Дачне.
У Генштабі за запитом РБК-Україна повідомили, що дані заяви противника є неправдою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.