Спростували фейк РФ про "окупацію": морпіхи підняли прапор у Дачному на Дніпропетровщині

Українські морські піхотинці з 37-ї окремої бригади підтвердили контроль над селом Дачне на Дніпропетровщині, спростувавши чергову дезінформацію росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС ЗСУ.

Що сталося

6 липня бійці 2-го батальйону морської піхоти оприлюднили відео з населеного пункту, де чітко видно прапор їхньої бригади, піднятий над Дачним.

Таким чином вони спростували заяви російських пропагандистів про нібито взяття цього села під контроль окупаційних військ.

У ЗСУ наголошують, що це не просто символ - це підтвердження повного й беззаперечного контролю Сил оборони над територією.

Морпіхи також запевнили, що залишаються на своїх позиціях і готові битися до кінця.

"Це чітке нагадування ворогу: ми тут, і ми готові битися до кінця! Жодного метра нашої землі ми не віддамо без бою", - підкреслюють військові.

Публічне відео стало відповіддю на інформаційну операцію Росії, яка останніми днями намагалася просунути наратив про "успіхи".