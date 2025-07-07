Уряд запровадив ще одну виплату "від Зеленського"
Кабінет міністрів України запроваджує новий вид цільових виплат коштів з державного бюджету. Гроші зможуть отримати батьки школярів 1 класу.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час засідання уряду.
"Сьогодні за ініціативи президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати - "Пакунок школяра"", - сказав Шмигаль.
За його словами, це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.
Отримати "Пакунок школяра" зможе будь-яка українська родина, заявка буде подаватися через Дію. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи, пояснив прем'єр.
Шмигаль повідомив, що Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.
"Виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог", - додав він.
Бюджетні гроші "від Зеленського"
У 2024 році уряд за ініціативи президента Володимира Зеленського запровадив декілька видів доплат для українців.
Серед них "тисяча від Зеленського", кешбек за купівлю товарів в магазинах, доплати на дітей бідних українців та інші.
Здебільшого ці гроші можна було витратити на обмежений перелік товарів та послуг.
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