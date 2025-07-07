Уряд запровадив ще одну виплату "від Зеленського"

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час засідання уряду.

"Сьогодні за ініціативи президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати - "Пакунок школяра"", - сказав Шмигаль.

За його словами, це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

Отримати "Пакунок школяра" зможе будь-яка українська родина, заявка буде подаватися через Дію. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи, пояснив прем'єр.

Шмигаль повідомив, що Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.

"Виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог", - додав він.