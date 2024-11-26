РФ вдарила по групі людей у Миколаївському районі під час роздачі гумдопомоги: є жертва

Сьогодні у ранковому зведенні щодо російських обстрілів по регіону, завданих вчора, чиновник розповів про чотири російські атаки дронами типу FPV у Куцурубській громаді Миколаївського району.

"Внаслідок одного з обстрілів у с. Солончаки, під час роздачі гуманітарної допомоги, поранення отримали шість людей - двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів", - передав глава ОВА.

За словами чиновника, сьогодні вранці стало відомо, що від отриманих поранень в лікарні помер 30-річний чоловік.

"Інші поранені знаходяться у важкому стані, стабільні", - додав Кім.

Крім того, він розповів, що вчора ворог гатив з артилерії по Очаківській громаді.

А у ніч проти 26 листопада силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ у Миколаївській області було знищено 4 дрони-камікадзе типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, 25 листопада повідомлялося, що стан двох постраждалих через російську атаку FPV-дроном по с. Солончаки під час роздачі гуманітарної допомоги був важкий.

В ОВА інформували, що тоді були ушпиталені усі 5 постраждалих (вони представники гуманітарної місії та місцеві мешканці) - четверо чоловіків і одна жінка.

Окупанти б'ють по цивільних у чергах за гумдопомогою

Зазначимо, що подібні дії військ агресора - далеко не поодинокі випадки.

Так, нагадаємо, що в середині серпня російські терористи також атакували безпілотником пункт видачі гуманітарної допомоги - це сталося у центрі Куп'янська.

А перед тим росармія вдарила по цивільних під час отримання гумдопомоги в Білозерці Херсонській області. Тоді окупанти били з артилерії.

Додамо, що загарбники також раніше обстріляли пункт видачі гумдопомоги в Оріхові, і тоді була жертва і поранені.