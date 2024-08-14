Росіяни вдарили дроном по пункту видачі гумдопомоги у Куп'янську, є поранений
Сьогодні, 14 серпня, російські терористи атакували безпілотником центральну частину міста Куп'янськ. Влучили по пункту видачі гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.
Внаслідок удару поранення отримав 64-річний чоловік. Наразі його було госпіталізовано.
"На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки", - пише поліція регіону.
Фото: росіяни вдарили дроном по пункту видачі гумдопомоги у Куп'янську, є поранений (t.me/police_kh_region)
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Обстріл України у ніч на 14 серпня
У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Україну:
- 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області Росії;
- 23-ма ударними БпЛА типу Shahed.
До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ.
Загалом було знищено 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській та низці інших областей.
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