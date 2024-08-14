Фото: росіяни вдарили дроном по пункту видачі гумдопомоги у Куп'янську, є поранений (t.me/police_kh_region)

Сьогодні, 14 серпня, російські терористи атакували безпілотником центральну частину міста Куп'янськ. Влучили по пункту видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

Внаслідок удару поранення отримав 64-річний чоловік. Наразі його було госпіталізовано. "На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки", - пише поліція регіону. Фото: росіяни вдарили дроном по пункту видачі гумдопомоги у Куп'янську, є поранений (t.me/police_kh_region) Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Обстріл України у ніч на 14 серпня У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Україну: 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області Росії;

23-ма ударними БпЛА типу Shahed. До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ. Загалом було знищено 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській та низці інших областей.