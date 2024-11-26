РФ ударила по группе людей в Николаевском районе во время раздачи гумпомощи: есть жертва

Сегодня в утренней сводке относительно российских обстрелов по региону, нанесенных вчера, чиновник рассказал о четырех российских атаках дронами типа FPV в Куцурубской общине Николаевского района.

"В результате одного из обстрелов в с. Солончаки, во время раздачи гуманитарной помощи, ранения получили шесть человек - два представителя гуманитарной миссии и четверо местных жителей", - передал глава ОВА.

По словам чиновника, сегодня утром стало известно, что от полученных ранений в больнице скончался 30-летний мужчина.

"Другие раненые находятся в тяжелом состоянии, стабильные", - добавил Ким.

Кроме того, он рассказал, что вчера враг бил из артиллерии по Очаковской общине.

А в ночь на 26 ноября силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ в Николаевской области было уничтожено 4 дрона-камикадзе типа "Shahed 131/136".

Напомним, 25 ноября сообщалось, что состояние двух пострадавших из-за российской атаки FPV-дроном по с. Солончаки при раздаче гуманитарной помощи было тяжелым.

В ОВА информировали, что тогда были госпитализированы все 5 пострадавших (они представители гуманитарной миссии и местные жители) - четверо мужчин и одна женщина.

Оккупанты бьют по гражданским в очередях за гумпомощью

Отметим, что подобные действия войск агрессора - далеко не единичные случаи.

Так, напомним, что в середине августа российские террористы также атаковали беспилотником пункт выдачи гуманитарной помощи - это произошло в центре Купянска.

А перед этим росармия ударила по гражданским во время получения гумпомощи в Белозерке Херсонской области. Тогда оккупанты били из артиллерии.

Добавим, что захватчики также ранее обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Орехове, и тогда были жертвы и раненые.