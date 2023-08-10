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Росіяни вдарили по цивільних в Херсонській області під час отримання гумдопомоги

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Четвер 10 серпня 2023 12:48
Росіяни вдарили по цивільних в Херсонській області під час отримання гумдопомоги Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили з артилерії по Білозерці Херсонської області. Шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу", - пише Прокудін.

Голова ОВА додав, що один з цивільних отримав тяжкі поранення. Усіх постраждалих було госпіталізовано.

Обстріли Херсона

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щоденно обстрілюють місто, з іншого берега річки. Для завдання ударів окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Наприклад, лише вчора, 9 серпня, ворог обстріляв з артилерії Херсон. Під вогонь потрапив дитячий садок, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

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