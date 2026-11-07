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РФ вдарила по енергооб'єкту ДТЕК на Київщині: пошкодження значні, ремонт затягнеться

12:23 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
РФ вдарила по енергооб'єкту ДТЕК на Київщині: пошкодження значні, ремонт затягнеться Фото: Фото: енергетики ДТЕК відновлюють пошкоджені внаслідок російських атак електромережі (Getty Images)
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Російський удар в ніч на 7 листопада пошкодив один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме часу.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У компанії розповіли, що через російську атаку в частині Броварського району зникло світло. Масштаб руйнувань значний, тож повернення електропостачання може затягнутися.

Робота енергетиків ускладнюється постійними повітряними тривогами та загрозою повторних ударів. Через небезпеку ремонтні бригади не завжди можуть працювати безперервно.

Попри це, фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання в оселях мешканців району.

У ДТЕК подякували споживачам за терпіння та розуміння ситуації.

Нагадаємо, вранці 7 листопада після нічної атаки РФ у Києві запровадили екстрені відключення світла, також виникли перебої з тепло- та водопостачанням.

У Чернігові через аварію на об'єкті електропостачання місто повністю залишилося без електрики, без світла опинилися близько 150 тисяч абонентів у кількох районах області, а також у Славутичі.

Крім того, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Вінниччини: одна людина дістала поранення та потрапила до лікарні у важкому стані.

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ДТЕК Російська Федерація Україна Київська область Броварський район
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