У Чернігові та області масштабні знеструмлення: без світла близько 150 тисяч абонентів
Масштабне аварійне відключення сталося вранці 7 листопада. Без електрики залишилися споживачі у двох районах області, Чернігові та Славутичі.
Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради та АТ "Чернігівобленерго".
Про повне знеструмлення Чернігова міська рада повідомила о 7:21. Через це в місті також призупинили рух електричного громадського транспорту.
Як повідомили в "Чернігівобленерго", причиною відключення стала аварія на об'єкті електропостачання.
Загалом без світла опинилися близько 150 тисяч абонентів у Корюківському та Чернігівському районах, а також у Чернігові та Славутичі.
Наразі енергетикам уже вдалося частково відновити електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Нагадаємо, вранці 7 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив про складну ситуацію з енергопостачанням у столиці після нічної російської атаки.
Через проблеми в енергосистемі перебої виникли також із теплопостачанням і водою.