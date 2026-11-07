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У Чернігові та області масштабні знеструмлення: без світла близько 150 тисяч абонентів

08:48 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
У Чернігові та області масштабні знеструмлення: без світла близько 150 тисяч абонентів Фото: енергетики ДТЕК відновлюють пошкоджене після російської атаки енергетичне обладнання (Getty Images)
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Масштабне аварійне відключення сталося вранці 7 листопада. Без електрики залишилися споживачі у двох районах області, Чернігові та Славутичі.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради та АТ "Чернігівобленерго".

Про повне знеструмлення Чернігова міська рада повідомила о 7:21. Через це в місті також призупинили рух електричного громадського транспорту.

Як повідомили в "Чернігівобленерго", причиною відключення стала аварія на об'єкті електропостачання.

Загалом без світла опинилися близько 150 тисяч абонентів у Корюківському та Чернігівському районах, а також у Чернігові та Славутичі.

Наразі енергетикам уже вдалося частково відновити електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, вранці 7 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив про складну ситуацію з енергопостачанням у столиці після нічної російської атаки.

Через проблеми в енергосистемі перебої виникли також із теплопостачанням і водою.

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