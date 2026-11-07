У Чернігові та області масштабні знеструмлення: без світла близько 150 тисяч абонентів

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Масштабне аварійне відключення сталося вранці 7 листопада. Без електрики залишилися споживачі у двох районах області, Чернігові та Славутичі.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради та АТ "Чернігівобленерго".

Про повне знеструмлення Чернігова міська рада повідомила о 7:21. Через це в місті також призупинили рух електричного громадського транспорту. Як повідомили в "Чернігівобленерго", причиною відключення стала аварія на об'єкті електропостачання. Загалом без світла опинилися близько 150 тисяч абонентів у Корюківському та Чернігівському районах, а також у Чернігові та Славутичі. Наразі енергетикам уже вдалося частково відновити електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.