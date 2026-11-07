Росіяни атакували енергетику Вінниччини: є важкопоранений, в області перебої зі світлом

Російські війська вночі 7 листопада атакували енергетичну інфраструктуру Вінницької області. Внаслідок обстрілу одна людина дістала поранення і перебуває в лікарні у важкому стані.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної.

Через пошкодження енергооб'єктів у регіоні виникли перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над відновленням подачі світла.

Внаслідок пожеж знищено чимало приватних автомобілів і один торговельний кіоск. У будівлях вибило вікна.

Окрім енергетичних об'єктів, під час атаки постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, пошкоджено будівлю пожежної частини та територію місцевого ринку.

За словами очільниці ОВА, потерпілого госпіталізували. Наразі він перебуває під наглядом медиків, які надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, вранці 7 листопада після нічної атаки РФ у Києві запровадили екстрені відключення світла. Через складну ситуацію в енергосистемі також виникли перебої з тепло- та водопостачанням.

У Чернігові того ж ранку через аварію на об'єкті електропостачання місто повністю залишилося без світла. Без електрики опинилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігівському та Корюківському районах, Чернігові й Славутичі. Частину споживачів уже заживили.