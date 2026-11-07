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РФ ударила по энергообъекту ДТЭК в Киевской области: повреждения значительные, ремонт затянется

12:23 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
РФ ударила по энергообъекту ДТЭК в Киевской области: повреждения значительные, ремонт затянется Фото: Фото: энергетики ДТЭК восстанавливают поврежденные в результате российских атак электросети (Getty Images)
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Российский удар в ночь на 7 ноября повредил один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района обесточена, а восстановление электроснабжения потребует времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В компании рассказали, что из-за российской атаки в части Броварского района исчез свет. Масштаб разрушений значителен, поэтому возврат электроснабжения может затянуться.

Работа энергетиков усугубляется постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных ударов. Из-за опасности ремонтные бригады не всегда могут работать непрерывно.

Несмотря на это, специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в домах жителей района.

В ДТЭК поблагодарили потребителей за терпение и понимание ситуации.

Напомним, утром 7 ноября после ночной атаки РФ в Киеве ввели экстренные отключения света, также возникли перебои с тепло- и водоснабжением.

В Чернигове из-за аварии на объекте электроснабжения город полностью остался без электричества, без света оказались около 150 тысяч абонентов в нескольких районах области, а также в Славутиче.

Кроме того, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области: один человек получил ранения и попал в больницу в тяжелом состоянии.

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ДТЭК Российская Федерация Украина Киевская область Броварской район
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