РФ ударила по энергообъекту ДТЭК в Киевской области: повреждения значительные, ремонт затянется
Российский удар в ночь на 7 ноября повредил один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района обесточена, а восстановление электроснабжения потребует времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В компании рассказали, что из-за российской атаки в части Броварского района исчез свет. Масштаб разрушений значителен, поэтому возврат электроснабжения может затянуться.
Работа энергетиков усугубляется постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных ударов. Из-за опасности ремонтные бригады не всегда могут работать непрерывно.
Несмотря на это, специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в домах жителей района.
В ДТЭК поблагодарили потребителей за терпение и понимание ситуации.
Напомним, утром 7 ноября после ночной атаки РФ в Киеве ввели экстренные отключения света, также возникли перебои с тепло- и водоснабжением.
В Чернигове из-за аварии на объекте электроснабжения город полностью остался без электричества, без света оказались около 150 тысяч абонентов в нескольких районах области, а также в Славутиче.
Кроме того, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области: один человек получил ранения и попал в больницу в тяжелом состоянии.