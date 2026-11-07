РФ ударила по энергообъекту ДТЭК в Киевской области: повреждения значительные, ремонт затянется

Российский удар в ночь на 7 ноября повредил один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района обесточена, а восстановление электроснабжения потребует времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В компании рассказали, что из-за российской атаки в части Броварского района исчез свет. Масштаб разрушений значителен, поэтому возврат электроснабжения может затянуться.

Работа энергетиков усугубляется постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных ударов. Из-за опасности ремонтные бригады не всегда могут работать непрерывно.

Несмотря на это, специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в домах жителей района.

В ДТЭК поблагодарили потребителей за терпение и понимание ситуации.