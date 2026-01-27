РФ вдарила по енергетиці України, є знеструмлення у чотирьох областях, - Міненерго

"Внаслідок чергових нічних атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація", - заявили у Міненерго.

Також зазначається, що у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація напружена, застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.

Окрім того, по всій країні діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення.

Через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі.

Споживання електроенергії

Як зазначили в "Укренерго", споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 27 січня, станом на 9:30, його рівень був на 1,8% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – застосування меншого обсягу обмежень у частині регіонів.

Вчора, 26 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 23 січня. Причина – менший обсяг заходів обмеження споживання у частині областей.