RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

РФ ударила по энергетике Украины, есть обесточивание в четырех областях, - Минэнерго

Фото: РФ ударила по энергетике Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали энергетику Украины в нескольких областях, обесточивание зафиксированы в четырех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В результате очередных ночных атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью", - заявили в Минэнерго.

Также отмечается, что в Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация напряженная, применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится после стабилизации работы энергосистемы.

Кроме того, по всей стране действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения.

Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.

Потребление электроэнергии

Как отметили в "Укрэнерго", потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 27 января, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,8% выше, чем в это время предыдущего дня - в понедельник. Причина изменений - применение меньшего объема ограничений в части регионов.

Вчера, 26 января, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 1,7% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 23 января. Причина - меньший объем мер ограничения потребления в части областей.

 

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 января войска РФ ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе. В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения, восстановление оборудования потребует значительного времени.

Из-за массированных обстрелов РФ в нескольких областях Украины сегодня утром, 27 января, введены аварийные отключения света. В других областях действуют графики почасовых отключений.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергия