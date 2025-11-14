РФ вдарила по енергетиці: у трьох областях значні знеструмлення

Російські війська вночі завдали ракетних та дронових ударів по об'єктах енергетики. В результаті обстрілу є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"В кінці минулої та на початку вже поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині", - зазначили в "Укренерго".
Зазначається, що у кожній із постраждалих областей тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та заживити усіх знеструмлених споживачів.
Окрім того, через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання.
До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години). У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 14 листопада, станом на 9:30, воно було на 4,8% нижчим, ніж що і в цей час минулого дня – у четвер. Причина таких змін – встановлення ясної погоди у більшості областей.
Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Вчора, 13 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 12 листопада.
"Враховуючи наслідки російських обстрілів, сьогодні до кінця доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Враховуючи погодні умови, перенесіть сьогодні енергоємні процеси на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 13:00, або на нічний час", - додали в "Укренерго".
Нагадаємо, Росія в ніч на 14 листопада завдала масованого удару по ряду регіонів України. Основним вектором комбінованої атаки РФ стала столиця.
За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ застосували 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет та 430 дронів різних типів.
Станом на ранок у Києві відомо про 26 постраждалих та чотирьох загиблих внаслідок масованої нічної атаки РФ.
Більше кадрів з місця російських ударів у Києві – у фоторепортажі РБК-Україна.