РФ ударила по энергетике: в трех областях значительные обесточивания

"В конце прошлой и в начале уже текущих суток враг нанес ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам в нескольких областях. Как следствие - на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях", - отметили в "Укрэнерго".

Отмечается, что в каждой из пострадавших областей продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия нанесенных врагом повреждений и заживить всех обесточенных потребителей.

Как действуют графики отключений

Кроме того, из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины продолжают применяться меры ограничения потребления.

До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы). Во всех регионах, где применяются почасовые обесточивания, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Потребление электроэнергии сокращается

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 14 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 4,8% ниже, чем в это время в прошлый день - в четверг. Причина таких изменений - установление ясной погоды в большинстве областей.

Это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 13 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня - в среду, 12 ноября.

"Учитывая последствия российских обстрелов, сегодня до конца суток сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Учитывая погодные условия, перенесите сегодня энергоемкие процессы на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 11:00 до 13:00, или на ночное время", - добавили в "Укрэнерго".