РФ вдарила дроном по ринку у Харкові

Російська армія вдень понеділка, 2 лютого, дроном вдарила по ринку в одному з районів Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
За даними Терехова, близько 14:30 ворожий дрон завдав удару бойовим дроном по Слобідському району. Згодом стало відомо, що ворог поцілив по місцевому ринку.
Станом на 14:40 відомо як мінімум про одного постраждалого внаслідок російського удару. Дані щодо руйнувань - уточнюються.
Вже о 14:45 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до двох осіб. Також понівечені кілька торгових павільйонів
30 січня російські війська завдали удару балістичною ракетою по складах американської компанії в Харківській області. За даними рятувальників, ракета влучила у складську будівлю цивільного підприємства в передмісті Харкова, що спричинило масштабну пожежу площею понад 5 тисяч квадратних метрів.
Раніше, 27 січня, окупанти атакували безпілотником пасажирський поїзд сполученням "Чоп – Харків – Барвінкове" на Харківщині. Внаслідок удару загинули люди, є також поранені.
Крім того, 26 січня через обстріли об’єктів критичної інфраструктури в регіоні без електропостачання залишилися кілька населених пунктів, зокрема Чугуїв. Тоді ж поранення отримали двоє цивільних.