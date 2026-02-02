РФ вдарила дроном по ринку у Харкові

Удари РФ по Харкову та області

30 січня російські війська завдали удару балістичною ракетою по складах американської компанії в Харківській області. За даними рятувальників, ракета влучила у складську будівлю цивільного підприємства в передмісті Харкова, що спричинило масштабну пожежу площею понад 5 тисяч квадратних метрів.

Раніше, 27 січня, окупанти атакували безпілотником пасажирський поїзд сполученням "Чоп – Харків – Барвінкове" на Харківщині. Внаслідок удару загинули люди, є також поранені.

Крім того, 26 січня через обстріли об’єктів критичної інфраструктури в регіоні без електропостачання залишилися кілька населених пунктів, зокрема Чугуїв. Тоді ж поранення отримали двоє цивільних.