РФ ударила дроном по рынку в Харькове

По данным Терехова, около 14:30 вражеский дрон нанес удар боевым дроном по Слободскому району. Впоследствии стало известно, что враг попал по местному рынку.

По состоянию на 14:40 известно как минимум об одном пострадавшем в результате российского удара. Данные о разрушениях - уточняются.

Уже в 14:45 стало известно, что количество пострадавших возросло до двух человек. Также изуродованы несколько торговых павильонов