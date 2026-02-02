РФ ударила дроном по рынку в Харькове

Российская армия днем понедельника, 2 февраля, дроном ударила по рынку в одном из районов Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
По данным Терехова, около 14:30 вражеский дрон нанес удар боевым дроном по Слободскому району. Впоследствии стало известно, что враг попал по местному рынку.
По состоянию на 14:40 известно как минимум об одном пострадавшем в результате российского удара. Данные о разрушениях - уточняются.
Уже в 14:45 стало известно, что количество пострадавших возросло до двух человек. Также изуродованы несколько торговых павильонов
30 января российские войска нанесли удар баллистической ракетой по складам американской компании в Харьковской области. По данным спасателей, ракета попала в складское здание гражданского предприятия в пригороде Харькова, что вызвало масштабный пожар площадью более 5 тысяч квадратных метров.
Ранее, 27 января, оккупанты атаковали беспилотником пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области. В результате удара погибли люди, есть также раненые.
Кроме того, 26 января из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры в регионе без электроснабжения остались несколько населенных пунктов, в частности Чугуев. Тогда же ранения получили двое гражданских.