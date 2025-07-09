РФ ударила дроном по двору на Херсонщине, погиб годовалый ребенок

Российский дрон атаковал двор в селе на Херсонщине. Погиб ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram.

Пожилая женщина получила контузию, взрывную травму и черепно-мозговую травму. Ей была оказана медицинская помощь, однако пострадавшая отказалась от госпитализации.

Во время удара во дворе находились ребенок и 64-летняя женщина. Мальчик погиб мгновенно.

Трагедия произошла в селе Правдиное Белозерской громады, где дрон сбросил боеприпас во двор частного дома.

В Херсонской области погиб годовалый мальчик в результате очередной российской атаки.

Удары РФ по Херсону

Херсон ежедневно страдает от российских атак, ведь город до сих пор находится в зоне досягаемости вражеской артиллерии.

Правобережную часть Херсонщины Вооруженные силы Украины освободили осенью 2022 года, однако левобережье области остается под оккупацией России. Еще оккупанты активно используют дроны.

Напомним, что 22 июня российские войска нанесли новые удары по Херсону. В Корабельном районе оккупанты атаковали с беспилотника 46-летнего мужчину.

Из-за обстрелов есть жертва и ранены четыре человека.

В ночь на 21 июня российские войска ударили по жилым кварталам Херсона. Под обстрел попал Центральный район города.

Как сообщают местные власти, в результате вражеских "прилетов" повреждены многоквартирные дома: в квартирах выбиты стекла, изуродованы балконы, крыши и фасады.

17 июня 12 человек попали под удары российских беспилотников в Херсоне. Все они получили ранения и были направлены в больницу.

Кроме того, 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонской ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону.

Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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