РФ вдарила дроном по одному з районів Харкова

"Маємо попередню інформацію про удар ворожим БПЛА по Салтівському району. Деталі уточнюються", - написав Терехов.

Станом на 14:30 про наслідки влучання чи постраждалих не повідомлялось.

Оновлено о 14:50.

Терехов уточнив, що ворожий дрон атакував район щільної житлової забудови у Салтівському районі. Вибух стався біля девʼятиповерхівки.

"Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило", - написав він.

Нічний обстріл Харкова

Напередодні ввечері на тлі дронової небезпеки у Харкові пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильоти" у двох районах. Також стало відомо про пожежу на одному з найбільших ринків міста.

В мерії казали, що дронові удари прийшлися по Київському та Холодногірському районах Харкова.

Про те, який наразі вигляд має харківський ринок "Барабашово" - читайте у матеріалі РБК-Україна.