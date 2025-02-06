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Який вигляд має ринок "Барабашово" в Харкові після нічної атаки: фото

Четвер 06 лютого 2025 09:21
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Який вигляд має ринок "Барабашово" в Харкові після нічної атаки: фото Фото: росіяни вночі вдарили по ринку у Харкові (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 5 лютого, окупанти атакували безпілотним літальним апаратом (БпЛА) один з найбільших ринків Харкова внаслідок чого були серйозно пошкоджені павільйони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

Після 23:30 міський голова Ігор Терехов повідомив про удар по харківському ринку, неподалік від транспортної інфраструктури. Зокрема він заявив, що внаслідок атаки сталось загоряння торгівельних павільйонів, але постраждалих немає.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, терористи атакували ринок безпілотником "Герань-2".

Фото: який вигляд має ринок "Барабашово" в Харкові після атаки (t.me/prokuratura_kharkiv)

"У Київському району найсуттєвіші руйнування, там БпЛА влучив в дах найбільшого ринку Харкова. Через вибух було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці подій немає", - розповів він.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України, застосовуючи ракети, дрони, артилерію й не тільки. Зокрема ворог часто б'є по цивільній інфраструктурі, що створює додаткову загрозу для людей.

У ніч на 6 лютого терористи застосували 77-м ударних БпЛА Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 56 з них.

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