РФ ударила дроном по одному из районов Харькова

"Имеем предварительную информацию об ударе вражеским БПЛА по Салтовскому району. Детали уточняются", - написал Терехов.

По состоянию на 14:30 о последствиях попадания или пострадавших не сообщалось.

Обновлено в 14:50.

Терехов уточнил, что вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки в Салтовском районе. Взрыв произошел возле девятиэтажки.

"Информации о пострадавших на данную минуту не поступало", - написал он.

Ночной обстрел Харькова

Накануне вечером на фоне дроновой опасности в Харькове прогремели взрывы. Власти сообщили о "прилетах" в двух районах. Также стало известно о пожаре на одном из крупнейших рынков города.

В мэрии говорили, что дроновые удары пришлись по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.

О том, как сейчас выглядит харьковский рынок "Барабашово" - читайте в материале РБК-Украина.