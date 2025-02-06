РФ вночі запустила 77 дронів та дві ракети по Україні: скільки збила ППО

Російська армія в ніч на четвер, 6 лютого, запустила по території України 77 ударних дронів. Сили ППО працювали у 11 областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 6 лютого 2025 року, з 19:00 5 лютого, противник атакував 77-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Безпілотники було запущено з таких напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово.

Також росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



Станом на 09:00 підтверджено збиття 56-ми ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.

Нічний удар по Харкову

Пізно ввечері 5 лютого, на тлі дронової небезпеки у Харкові пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильоти" у двох районах. Також стало відомо про пожежу на одному з найбільших ринків міста.

В мерії казали, що дронові удари прийшлися по Київському та Холодногірському районах Харкова.