РФ вдарила дронами по Запоріжжю й області: виникли пожежі та є пошкодження

Масштабна атака РФ

В ніч на 6 липня російський агресор запустив десятки дронів в напрямку України.

Близько 01:30 та 02:00 пролунали вибухи в Києві, Запоріжжі, Миколаєві та Харкові.

Найбільш масово дрони атакували Харків.

Безпілотники вдарили по трьох районах міста. Пошкоджено приватні будинки, виникли багато пожеж. Є постраждала.

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