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РФ вдарила дронами по Запоріжжю й області: виникли пожежі та є пошкодження

Фото: російські загарбники вдарили ударними дронами по Запорізькій області (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Валерій Савицький

Росія атакувала ударними дронами Запоріжжя і Запорізьку область. Внаслідок ударів пошкоджено підприємство і склади, спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він зазначив, що через атаку пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.

Сталося кілька пожеж, працюють екстрені служби.

"Попередньо, минулося без постраждалих", - зазначив Федоров.

Масштабна атака РФ

В ніч на 6 липня російський агресор запустив десятки дронів в напрямку України.

Близько 01:30 та 02:00 пролунали вибухи в Києві, Запоріжжі, Миколаєві та Харкові.

Найбільш масово дрони атакували Харків.

Безпілотники вдарили по трьох районах міста. Пошкоджено приватні будинки, виникли багато пожеж. Є постраждала.

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ЗапоріжжяАтака дронів