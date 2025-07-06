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У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою дронів

Неділя 06 липня 2025 01:14
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У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою дронів Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 6 липня у Харкові пролунали звуки вибухів. Ворог атакує місто ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і глави ОВА Олега Синєгубова.

"У місті вибух. Попередньо "Шахед". Деталі зʼясовуємо. Ще кілька ворожих дронів йдуть на місто - будьте обережні", - написав Терехов о 01:07.

Водночас Синєгубов підтвердив, що ворог завдає по Харкову удари, використовуючи безпілотники.

Оновлено о 01:15

За останні кілька хвилин у Харкові пролунали ще два вибухи.

"Ворог завдав щонайменше трьох ударів по місту Харків. Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюються", - підтвердив Синєгубов.

Оновлено о 01:23

Глава ОВА поінформував, що за попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах міста. Наразі профільні служби виїхали на огляд.

Оновлено о 01:50

"На щастя, за попередніми даними, внаслідок трьох прильотів постраждалих немає. На Харків ще заходить група ворожих бойових безпілотників. Будьте обережні", - розповів мер міста.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою дронів

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами та ракетами. Наприклад, у ніч на 2 липня ворог атакував Новобаварський район міста. Унаслідок цього горіли бокси технічного обслуговування (СТО) та були інші пошкодження.

Також ми писали, що в червні в Харкові було зафіксовано абсолютний місячний рекорд щодо кількості повітряних атак від початку повномасштабної війни.

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