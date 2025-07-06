РФ ударила дронами по Запорожью и области: возникли пожары и есть повреждения

Масштабная атака РФ

В ночь на 6 июля российский агрессор запустил десятки дронов в направлении Украины.

Около 01:30 и 02:00 прозвучали взрывы в Киеве, Запорожье, Николаеве и Харькове.

Наиболее массово дроны атаковали Харьков.

Беспилотники ударили по трем районам города. Повреждены частные дома, возникло много пожаров. Есть пострадавшая.

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