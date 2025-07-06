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РФ ударила дронами по Запорожью и области: возникли пожары и есть повреждения

Фото: российские захватчики ударили ударными дронами по Запорожской области (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Валерий Савицкий

Россия атаковала ударными дронами Запорожье и Запорожскую область. В результате ударов повреждены предприятие и склады, вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Он отметил, что из-за атаки повреждено частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения.

Вспыхнули несколько пожаров, работают экстренные службы.

"Предварительно, обошлось без пострадавших", - отметил Федоров.

Масштабная атака РФ

В ночь на 6 июля российский агрессор запустил десятки дронов в направлении Украины.

Около 01:30 и 02:00 прозвучали взрывы в Киеве, Запорожье, Николаеве и Харькове.

Наиболее массово дроны атаковали Харьков.

Беспилотники ударили по трем районам города. Повреждены частные дома, возникло много пожаров. Есть пострадавшая.

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ЗапорожьеАтака дронов