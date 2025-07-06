РФ вдарила дронами по Запоріжжю й області: виникли пожежі та є пошкодження

Росія атакувала ударними дронами Запоріжжя і Запорізьку область. Внаслідок ударів пошкоджено підприємство і склади, спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він зазначив, що через атаку пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.

Масштабна атака РФ

В ніч на 6 липня російський агресор запустив десятки дронів в напрямку України.

Близько 01:30 та 02:00 пролунали вибухи в Києві, Запоріжжі, Миколаєві та Харкові.

Найбільш масово дрони атакували Харків.

Безпілотники вдарили по трьох районах міста. Пошкоджено приватні будинки, виникли багато пожеж. Є постраждала.

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