РФ вдарила дронами по Запоріжжю й області: виникли пожежі та є пошкодження
Росія атакувала ударними дронами Запоріжжя і Запорізьку область. Внаслідок ударів пошкоджено підприємство і склади, спалахнули пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Він зазначив, що через атаку пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.
Сталося кілька пожеж, працюють екстрені служби.
"Попередньо, минулося без постраждалих", - зазначив Федоров.
Масштабна атака РФ
В ніч на 6 липня російський агресор запустив десятки дронів в напрямку України.
Близько 01:30 та 02:00 пролунали вибухи в Києві, Запоріжжі, Миколаєві та Харкові.
Найбільш масово дрони атакували Харків.
Безпілотники вдарили по трьох районах міста. Пошкоджено приватні будинки, виникли багато пожеж. Є постраждала.
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