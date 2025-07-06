ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила дронами по Запоріжжю й області: виникли пожежі та є пошкодження

Запорізька область, Неділя 06 липня 2025 02:52
UA EN RU
РФ вдарила дронами по Запоріжжю й області: виникли пожежі та є пошкодження Фото: російські загарбники вдарили ударними дронами по Запорізькій області (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Валерій Савицький

Росія атакувала ударними дронами Запоріжжя і Запорізьку область. Внаслідок ударів пошкоджено підприємство і склади, спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він зазначив, що через атаку пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.

Сталося кілька пожеж, працюють екстрені служби.

"Попередньо, минулося без постраждалих", - зазначив Федоров.

Масштабна атака РФ

В ніч на 6 липня російський агресор запустив десятки дронів в напрямку України.

Близько 01:30 та 02:00 пролунали вибухи в Києві, Запоріжжі, Миколаєві та Харкові.

Найбільш масово дрони атакували Харків.

Безпілотники вдарили по трьох районах міста. Пошкоджено приватні будинки, виникли багато пожеж. Є постраждала.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Атака дронів
Новини
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників