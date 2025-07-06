РФ ударила дронами по Запорожью и области: возникли пожары и есть повреждения

Россия атаковала ударными дронами Запорожье и Запорожскую область. В результате ударов повреждены предприятие и склады, вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Он отметил, что из-за атаки повреждено частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения.

Масштабная атака РФ

В ночь на 6 июля российский агрессор запустил десятки дронов в направлении Украины.

Около 01:30 и 02:00 прозвучали взрывы в Киеве, Запорожье, Николаеве и Харькове.

Наиболее массово дроны атаковали Харьков.

Беспилотники ударили по трем районам города. Повреждены частные дома, возникло много пожаров. Есть пострадавшая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.