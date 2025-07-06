ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ ударила дронами по Запорожью и области: возникли пожары и есть повреждения

Запорожская область, Воскресенье 06 июля 2025 02:52
UA EN RU
РФ ударила дронами по Запорожью и области: возникли пожары и есть повреждения Фото: российские захватчики ударили ударными дронами по Запорожской области (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Валерий Савицкий

Россия атаковала ударными дронами Запорожье и Запорожскую область. В результате ударов повреждены предприятие и склады, вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Он отметил, что из-за атаки повреждено частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения.

Вспыхнули несколько пожаров, работают экстренные службы.

"Предварительно, обошлось без пострадавших", - отметил Федоров.

Масштабная атака РФ

В ночь на 6 июля российский агрессор запустил десятки дронов в направлении Украины.

Около 01:30 и 02:00 прозвучали взрывы в Киеве, Запорожье, Николаеве и Харькове.

Наиболее массово дроны атаковали Харьков.

Беспилотники ударили по трем районам города. Повреждены частные дома, возникло много пожаров. Есть пострадавшая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Атака дронов
Новости
Рютте спрогнозировал новую войну, в которой Китай натравит Путина на НАТО
Рютте спрогнозировал новую войну, в которой Китай натравит Путина на НАТО
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников