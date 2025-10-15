РФ вдарила дронами по Ніжину: є влучання у "Нову пошту" і будинки

Ввечері середи, 15 жовтня, російські окупанти атакували безпілотниками місто Ніжин, Чернігівської області. Є влучання по житловим будинкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне , міського голову Олександра Кодолу в Facebook і очільника Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса в Telegram .

Станом на зараз відомо про влучання дронів у два житлових будинки, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти". Дотепер інформації щодо поранених не надходило.

За словами Кодоли, країна-агресорка б'є "Шахедами" по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

"Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі", - закликав він місцевих жителів.

Пізніше Чаус повідомив, що за попередніми даними, двоє людей поранено.

Він додав, що наразі на місцях подій працюють усі екстрені служби. Зберігається загроза повторного удару.