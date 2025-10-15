ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила дронами по Ніжину: є влучання у "Нову пошту" і будинки

Україна, Середа 15 жовтня 2025 20:52
UA EN RU
РФ вдарила дронами по Ніжину: є влучання у "Нову пошту" і будинки Фото: окупанти б'ють по критичній та цивільній інфраструктурі міста (facebook com/Сергій Крук)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері середи, 15 жовтня, російські окупанти атакували безпілотниками місто Ніжин, Чернігівської області. Є влучання по житловим будинкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, міського голову Олександра Кодолу в Facebook і очільника Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса в Telegram.

Станом на зараз відомо про влучання дронів у два житлових будинки, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти". Дотепер інформації щодо поранених не надходило.

За словами Кодоли, країна-агресорка б'є "Шахедами" по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

"Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі", - закликав він місцевих жителів.

Пізніше Чаус повідомив, що за попередніми даними, двоє людей поранено.

Він додав, що наразі на місцях подій працюють усі екстрені служби. Зберігається загроза повторного удару.

Атаки на Україну 15 жовтня

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, Сумах пролунав вибух. Наразі в місті спостерігаються перебої зі світлом.

Крім того, цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область. Українські оборонці збили майже 40 ворожих дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі.

Як наслідок в області були зафіксовані руйнування та пожежі.Крім цього внаслідок удару постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Крім цього, окупанти вдарили по Чернігівській області. Зокрема у Чернігові сталася пожежа на цивільному об’єкті, а в Семенівці дрон влучив у житловий будинок.

Детальніше про нічну атаку росіян читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Війна в Україні Дрони
Новини
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить