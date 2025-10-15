ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Пекельна ніч на Дніпропетровщині: збито 37 дронів, є поранені та руйнування

Дніпропетровська область, Середа 15 жовтня 2025 08:01
UA EN RU
Пекельна ніч на Дніпропетровщині: збито 37 дронів, є поранені та руйнування Ілюстративне фото: наслідки атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 15 жовтня російська армія здійснила масований напад на Дніпропетровщину за допомогою "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

За даними Повітряних сил, українські оборонці в ніч проти 15 жовтня збили 37 дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі, спричинивши руйнування та пожежі.

Найбільше постраждали Павлоград, Кам’янське та Славгородська громада Синельниківського району. Там зайнялися пожежі, пошкоджена енергетична інфраструктура, а також зазнали руйнувань промислові та транспортні об’єкти. Внаслідок удару постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Удари тривали також по Нікопольщині, Покровській та Марганецькій громадах, де росіяни застосовували FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню «Град». У Межівській громаді Синельниківського району противник поцілив FPV-дроном у приватний будинок, що спричинило пожежу.

Крім того, за уточненою інформацією, напередодні вдень у Покровській громаді атака касетними авіабомбами спричинила руйнування критичної інфраструктури.

Наразі відомо, що через наслідки обстрілу у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

Нагадаємо, російська армія у ніч на вівторок, 14 жовтня, запустила по території України 96 ударних дронів різного типу.

В результаті зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується
В Україні знову діють аварійні відключення світла: яких областей стосується
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить