Пекельна ніч на Дніпропетровщині: збито 37 дронів, є поранені та руйнування
У ніч на 15 жовтня російська армія здійснила масований напад на Дніпропетровщину за допомогою "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
За даними Повітряних сил, українські оборонці в ніч проти 15 жовтня збили 37 дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі, спричинивши руйнування та пожежі.
Найбільше постраждали Павлоград, Кам’янське та Славгородська громада Синельниківського району. Там зайнялися пожежі, пошкоджена енергетична інфраструктура, а також зазнали руйнувань промислові та транспортні об’єкти. Внаслідок удару постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
Удари тривали також по Нікопольщині, Покровській та Марганецькій громадах, де росіяни застосовували FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню «Град». У Межівській громаді Синельниківського району противник поцілив FPV-дроном у приватний будинок, що спричинило пожежу.
Крім того, за уточненою інформацією, напередодні вдень у Покровській громаді атака касетними авіабомбами спричинила руйнування критичної інфраструктури.
Наразі відомо, що через наслідки обстрілу у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.
Нагадаємо, російська армія у ніч на вівторок, 14 жовтня, запустила по території України 96 ударних дронів різного типу.
В результаті зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.