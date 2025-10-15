РФ ударила дронами по Нежину: есть попадания в "Новую почту" и дома
Вечером среды, 15 октября, российские оккупанты атаковали беспилотниками город Нежин, Черниговской области. Есть попадания по жилым домам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне, городского голову Александра Кодолу в Facebook и главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram.
По состоянию на сейчас известно о попадании дронов в два жилых дома, а также здание, где расположены магазин и отделение "Новой почты". До сих пор информации о раненых не поступало.
По словам Кодолы, страна-агрессор бьет "Шахедами" по объектам критической и гражданской инфраструктуры.
"Просим сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, павербанки и фонари", - призвал он местных жителей.
Позже Чаус сообщил, что по предварительным данным, два человека ранены.
Он добавил, что на местах событий работают все экстренные службы. Сохраняется угроза повторного удара.
Атаки на Украину 15 октября
Напомним, сегодня, 15 октября, в Сумах прогремел взрыв. Сейчас в городе наблюдаются перебои со светом.
Кроме того, этой ночью россияне атаковали Днепропетровскую область. Украинские защитники сбили почти 40 вражеских дронов, однако несколько "Шахедов" таки попали в цели.
В результате в области были зафиксированы разрушения и пожары. Кроме этого в результате удара пострадал 19-летний парень, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Кроме этого, оккупанты ударили по Черниговской области. В частности в Чернигове произошел пожар на гражданском объекте, а в Семеновке дрон попал в жилой дом.
