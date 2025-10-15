РФ ударила дронами по Нежину: есть попадания в "Новую почту" и дома

Вечером среды, 15 октября, российские оккупанты атаковали беспилотниками город Нежин, Черниговской области. Есть попадания по жилым домам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне , городского голову Александра Кодолу в Facebook и главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram .

По состоянию на сейчас известно о попадании дронов в два жилых дома, а также здание, где расположены магазин и отделение "Новой почты". До сих пор информации о раненых не поступало.

По словам Кодолы, страна-агрессор бьет "Шахедами" по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

"Просим сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, павербанки и фонари", - призвал он местных жителей.

Позже Чаус сообщил, что по предварительным данным, два человека ранены.

Он добавил, что на местах событий работают все экстренные службы. Сохраняется угроза повторного удара.