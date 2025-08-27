РФ вдарила по Чернігову "Шахедом": виникла пожежа на підприємстві, є постраждалі
Російські війська сьогодні вдень, 27 серпня, атакували Чернігів ударним дроном типу "Шахед", у місті виникла пожежа на підприємстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чернігова Дмитра Брижинського.
"У межах міста впав та вибухнув "Шахед". Інформація по пошкодженням уточнюється", - зазначив Брижинський.
За його словами, внаслідок удару ворожого безпілотника виникла пожежа на одному з підприємств міста. Він також додав, що згодом було чути повторний вибух.
Брижинський також додав, що був зафіксований вибух в приватному секторі. Попередньо поранення отримали дві жінки.
Фото наслідків удару
Міський голова Чернігова також опублікував кілька фото з місця падіння ворожого безпілотника.
Удари росіян по Україні 27 серпня
Війська РФ сьогодні вночі, 27 серпня, нанесли серію ударів по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили по Україні 95 російських дронів та безпілотників-імітаторів. Більшість ворожих цілей ліквідували Сили оборони.
Так, в ніч на 27 серпня близько 01:00 російські загарбники вдарили по Сумах ударними дронами "Шахед". У місті виникли перебої з електроенергією.
Згодом стало відомо, що ворожий удар пошкодив місцеві об'єкти інфраструктури, через що у місті частково зникла електроенергія, також було призупинено роботу міського електротранспорту, виникли перебої у подачі води жителям.
Також повідомлялось, що росіяни вдарили по Полтавській області. Через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, були зафіксовані знеструмлення побутових і юридичних споживачів.