РФ ударила по Чернигову "Шахедом": возник пожар на предприятии, есть пострадавшие
Российские войска сегодня днем, 27 августа, атаковали Чернигов ударным дроном типа "Шахед", в городе возник пожар на предприятии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Чернигова Дмитрия Брижинского.
"В черте города упал и взорвался "Шахед". Информация по повреждениям уточняется", - отметил Брижинский.
По его словам, в результате удара вражеского беспилотника возник пожар на одном из предприятий города. Он также добавил, что впоследствии был слышен повторный взрыв.
Брижинский также добавил, что был зафиксирован взрыв в частном секторе. Предварительно ранения получили две женщины.
Удары россиян по Украине 27 августа
Войска РФ сегодня ночью, 27 августа, нанесли серию ударов по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты запустили по Украине 95 российских дронов и беспилотников-имитаторов. Большинство вражеских целей ликвидировали Силы обороны.
Так, в ночь на 27 августа около 01:00 российские захватчики ударили по Сумах ударными дронами "Шахед". В городе возникли перебои с электроэнергией.
Впоследствии стало известно, что вражеский удар повредил местные объекты инфраструктуры, из-за чего в городе частично исчезла электроэнергия, также была приостановлена работа городского электротранспорта, возникли перебои в подаче воды жителям.
Также сообщалось, что россияне ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания бытовых и юридических потребителей.