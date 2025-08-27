РФ ударила по Чернигову "Шахедом": возник пожар на предприятии, есть пострадавшие

Российские войска сегодня днем, 27 августа, атаковали Чернигов ударным дроном типа "Шахед", в городе возник пожар на предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Чернигова Дмитрия Брижинского.

"В черте города упал и взорвался "Шахед". Информация по повреждениям уточняется", - отметил Брижинский. По его словам, в результате удара вражеского беспилотника возник пожар на одном из предприятий города. Он также добавил, что впоследствии был слышен повторный взрыв. Брижинский также добавил, что был зафиксирован взрыв в частном секторе. Предварительно ранения получили две женщины.