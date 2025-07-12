РФ вдарила по Черкаській області: пошкоджені будинки, частина абонентів без світла

"З вечора і до ранку наші захисники неба відбивали численні ворожі атаки. У межах Черкащини знищили російську ракету, а також знешкодили 20 БпЛА. Минулось без травмованих. Це найголовніше", - зазначив Табурець.

За його словами, у Черкаському районі, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків.

"Також без світла нині пів сотні абонентів. Аварійна бригада вже працює. Обстеження території триває", - додав начальник Черкаської ОВА.