РФ вдарила по Черкаській області: пошкоджені будинки, частина абонентів без світла

Російські війська сьогодні вночі, 12 липня, атакували Черкаську область ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки, частина абонентів лишилась без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"З вечора і до ранку наші захисники неба відбивали численні ворожі атаки. У межах Черкащини знищили російську ракету, а також знешкодили 20 БпЛА. Минулось без травмованих. Це найголовніше", - зазначив Табурець.
За його словами, у Черкаському районі, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків.
"Також без світла нині пів сотні абонентів. Аварійна бригада вже працює. Обстеження території триває", - додав начальник Черкаської ОВА.
Війська РФ сьогодні вночі, 12 липня, атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Під ударом переважно перебували центральні, північні та західні регіони країни.
Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку.
Зокрема, Львів зазнав масованої дронової атаки. Унаслідок одного з них зруйновано під'їзд житлового будинку. Також стався витік газу та води. Серед інших наслідків – у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі, пошкоджено ще кілька будинків, а також дитячий садок.
Також вибухи лунали у Луцьку, у місті виникла пожежа, яка повністю знищили приватний будинок.
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