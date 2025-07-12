РФ ударила по Черкасской области: повреждены дома, часть абонентов без света

Комбинированный удар по Украине 12 июля

Войска РФ сегодня ночью, 12 июля, атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Под ударом преимущественно находились центральные, северные и западные регионы страны.

Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком, Черкассах. Позже о работе ПВО стало известно в Киеве, Черновцах и Луцке.

В частности, Львов подвергся массированной дроновой атаке. В результате одного из них разрушен подъезд жилого дома. Также произошла утечка газа и воды. Среди других последствий - в Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания, повреждены еще несколько домов, а также детский сад.

Также взрывы раздавались в Луцке, в городе возник пожар, который полностью уничтожил частный дом.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину читайте в материале РБК-Украина.

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