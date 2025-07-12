РФ ударила по Черкасской области: повреждены дома, часть абонентов без света

Российские войска сегодня ночью, 12 июля, атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены частные жилые дома, часть абонентов осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.
"С вечера и до утра наши защитники неба отражали многочисленные вражеские атаки. В пределах Черкасской области уничтожили российскую ракету, а также обезвредили 20 БпЛА. Прошло без травмированных. Это самое главное", - отметил Табурец.
По его словам, в Черкасском районе, по предварительным данным, взрывной волной повреждены 8 частных домов.
"Также без света сейчас полсотни абонентов. Аварийная бригада уже работает. Обследование территории продолжается", - добавил начальник Черкасской ОГА.
Войска РФ сегодня ночью, 12 июля, атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Под ударом преимущественно находились центральные, северные и западные регионы страны.
Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком, Черкассах. Позже о работе ПВО стало известно в Киеве, Черновцах и Луцке.
В частности, Львов подвергся массированной дроновой атаке. В результате одного из них разрушен подъезд жилого дома. Также произошла утечка газа и воды. Среди других последствий - в Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания, повреждены еще несколько домов, а также детский сад.
Также взрывы раздавались в Луцке, в городе возник пожар, который полностью уничтожил частный дом.
Больше подробностей о ночной атаке на Украину читайте в материале РБК-Украина.
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