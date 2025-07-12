У Львові російський дрон зруйнував під’їзд житлового будинку
Львів у ніч на 12 липня зазнав масованої атаки дронами. Зафіксовано пожежі та руйнування.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на міського голову Львова Андрія Садового та голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Сьогодні вранці, 12 липня, на вулиці Митрополита Андрея у Львові російський безпілотник-камікадзе влучив у двоповерховий житловий будинок.
Унаслідок атаки нижній під’їзд будинку зазнав значних пошкоджень - із вибитими вікнами, зруйнованими стінами та уламками конструкцій.
У будинку стався витік газу й води, хоча на щастя пожежі вдалося уникнути.
Наразі на місці події працюють щонайменше 20 рятувальників, бригади газовиків і аварійної водоканало-ремонтної служби. Всі мешканці будинку евакуйовані до безпечного місця, загиблих чи травмованих немає.
За словами представників Львівської ОВА, руйнування під’їзду ускладнює доступ рятувальників, проте фахівці вже приступили до стабілізації конструкції та ремонту газо- і водопостачання.
А ось у Залізничному районі внаслідок атаки загорілась покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 м кв.
Масована атака на Україну 12 липня
В ніч на 12 липня Росія здійснила масований обстріл України, випустивши велику кількість ударних дронів "Шахед" і ракети. Ворожа атака переважно торкнулась західних областей країни.
Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.
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