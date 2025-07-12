У Львові російський дрон зруйнував під’їзд житлового будинку

Львів у ніч на 12 липня зазнав масованої атаки дронами. Зафіксовано пожежі та руйнування.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на міського голову Львова Андрія Садового та голову Львівської ОВА Максима Козицького.

А ось у Залізничному районі внаслідок атаки загорілась покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 м кв.

За словами представників Львівської ОВА, руйнування під’їзду ускладнює доступ рятувальників, проте фахівці вже приступили до стабілізації конструкції та ремонту газо- і водопостачання.

Наразі на місці події працюють щонайменше 20 рятувальників, бригади газовиків і аварійної водоканало-ремонтної служби. Всі мешканці будинку евакуйовані до безпечного місця, загиблих чи травмованих немає.

У будинку стався витік газу й води, хоча на щастя пожежі вдалося уникнути.

Сьогодні вранці, 12 липня, на вулиці Митрополита Андрея у Львові російський безпілотник-камікадзе влучив у двоповерховий житловий будинок.

Масована атака на Україну 12 липня

В ніч на 12 липня Росія здійснила масований обстріл України, випустивши велику кількість ударних дронів "Шахед" і ракети. Ворожа атака переважно торкнулась західних областей країни.

Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.

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