РФ вдарила по Богодухову: серед шістьох постраждалих - малолітня дитина

Фото: росіяни атакували Богодухів (t.me/police_kh_region)
Автор: Каріна Левицька

Унаслідок масованої атаки дронами по Харківщині за минулу добу постраждали шестеро мирних жителів, серед них 10-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Протягом минулої доби російські війська атакували дев’ять населених пунктів Харківської області.

У місті Богодухів поранення отримали 49-річний і 18-річний чоловіки, жінки 33, 53 і 47 років, а також 10-річна дівчинка.

 

Медики також надали допомогу 79-річному чоловіку, який раніше постраждав у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади.

Окупанти активно застосовували по регіону різні види озброєння: 18 ударних БпЛА типу "Герань-2", один FPV-дрон та шість дронів іншого типу, який встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області.

Зокрема у Богодухівському районі постраждали чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, сільськогосподарське підприємство, гараж, автомобіль у місті Богодухів, а також електромережі в селищі Золочів.

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі в місті Барвінкове, у Лозівському районі - залізничну інфраструктуру в селі Орілька. У Чугуївському районі зафіксовано руйнування приватного будинку в селі Рубіжне та оздоровчого закладу в місті Чугуїв.

Тимчасово без електропостачання залишаються 8,3 тисячі абонентів у Барвінківській громаді.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 людини, наразі там залишаються 43 особи. Загалом з початку роботи пункту зареєстровано 10 900 людей.

Обстріл України 6 листопада

У ніч проти 6 листопада росіяни атакували Україну 135 дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів.

Відомо, що ППО знешкодила та подавила 108 із них, проте подекуди все ж було зафіксовано влучання. Детальніше про роботу ППО можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що вночі в низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Так, під масованим ударом опинилось місто Кам'янське на Дніпропетровщині. За даними ОВА, внаслідок атаки виникло кілька пожеж.

А вранці стало відомо, що через ворожі обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури "Укрзалізниця" тимчасово скасувала кілька приміських рейсів і обмежила рух потягів.

