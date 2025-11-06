РФ вдарила по Богодухову: серед шістьох постраждалих - малолітня дитина

Протягом минулої доби російські війська атакували дев’ять населених пунктів Харківської області.

У місті Богодухів поранення отримали 49-річний і 18-річний чоловіки, жінки 33, 53 і 47 років, а також 10-річна дівчинка.

Медики також надали допомогу 79-річному чоловіку, який раніше постраждав у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади.

Окупанти активно застосовували по регіону різні види озброєння: 18 ударних БпЛА типу "Герань-2", один FPV-дрон та шість дронів іншого типу, який встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області.

Зокрема у Богодухівському районі постраждали чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, сільськогосподарське підприємство, гараж, автомобіль у місті Богодухів, а також електромережі в селищі Золочів.

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі в місті Барвінкове, у Лозівському районі - залізничну інфраструктуру в селі Орілька. У Чугуївському районі зафіксовано руйнування приватного будинку в селі Рубіжне та оздоровчого закладу в місті Чугуїв.

Тимчасово без електропостачання залишаються 8,3 тисячі абонентів у Барвінківській громаді.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 людини, наразі там залишаються 43 особи. Загалом з початку роботи пункту зареєстровано 10 900 людей.