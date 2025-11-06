РФ ударила по Богодухову: среди шестерых пострадавших - малолетний ребенок

За прошедшие сутки российские войска атаковали девять населенных пунктов Харьковской области.

В городе Богодухов ранения получили 49-летний и 18-летний мужчины, женщины 33, 53 и 47 лет, а также 10-летняя девочка.

Медики также оказали помощь 79-летнему мужчине, который ранее пострадал в селе Нечволодовка Кондрашевской громады.

Оккупанты активно применяли по региону различные виды вооружения: 18 ударных БпЛА типа "Герань-2", один FPV-дрон и шесть дронов другого типа, который устанавливается.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

В частности в Богодуховском районе пострадали четыре частных дома, два многоквартирных дома, сельскохозяйственное предприятие, гараж, автомобиль в городе Богодухов, а также электросети в поселке Золочев.

В Изюмском районе повреждены электросети в городе Барвенково, в Лозовском районе - железнодорожная инфраструктура в селе Орелька. В Чугуевском районе зафиксировано разрушение частного дома в селе Рубежное и оздоровительного учреждения в городе Чугуев.

Временно без электроснабжения остаются 8,3 тысячи абонентов в Барвенковской громаде.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 153 человека, сейчас там остаются 43 человека. Всего с начала работы пункта зарегистрировано 10 900 человек.