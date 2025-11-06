РФ ударила по Богодухову: среди шестерых пострадавших - малолетний ребенок

В результате массированной атаки дронами по Харьковщине за минувшие сутки пострадали шестеро мирных жителей, среди них 10-летняя девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы областной государственной администрации Олега Синегубова.
За прошедшие сутки российские войска атаковали девять населенных пунктов Харьковской области.
В городе Богодухов ранения получили 49-летний и 18-летний мужчины, женщины 33, 53 и 47 лет, а также 10-летняя девочка.
Медики также оказали помощь 79-летнему мужчине, который ранее пострадал в селе Нечволодовка Кондрашевской громады.
Оккупанты активно применяли по региону различные виды вооружения: 18 ударных БпЛА типа "Герань-2", один FPV-дрон и шесть дронов другого типа, который устанавливается.
В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.
В частности в Богодуховском районе пострадали четыре частных дома, два многоквартирных дома, сельскохозяйственное предприятие, гараж, автомобиль в городе Богодухов, а также электросети в поселке Золочев.
В Изюмском районе повреждены электросети в городе Барвенково, в Лозовском районе - железнодорожная инфраструктура в селе Орелька. В Чугуевском районе зафиксировано разрушение частного дома в селе Рубежное и оздоровительного учреждения в городе Чугуев.
Временно без электроснабжения остаются 8,3 тысячи абонентов в Барвенковской громаде.
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 153 человека, сейчас там остаются 43 человека. Всего с начала работы пункта зарегистрировано 10 900 человек.
В ночь на 6 ноября россияне атаковали Украину 135 дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.
Известно, что ПВО обезвредила и подавила 108 из них, однако кое-где все же было зафиксировано попадание. Подробнее о работе ПВО можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Так, под массированным ударом оказался город Каменское Днепропетровской области. По данным ОВА, в результате атаки возникло несколько пожаров.
А утром стало известно, что из-за вражеских обстрелов и повреждения железнодорожной инфраструктуры "Укрзализныця" временно отменила несколько пригородных рейсов и ограничила движение поездов.