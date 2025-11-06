RU

РФ ударила по Богодухову: среди шестерых пострадавших - малолетний ребенок

Фото: россияне атаковали Богодухов (t.me/police_kh_region)
Автор: Карина Левицкая

В результате массированной атаки дронами по Харьковщине за минувшие сутки пострадали шестеро мирных жителей, среди них 10-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы областной государственной администрации Олега Синегубова.

За прошедшие сутки российские войска атаковали девять населенных пунктов Харьковской области.

В городе Богодухов ранения получили 49-летний и 18-летний мужчины, женщины 33, 53 и 47 лет, а также 10-летняя девочка.

 

Медики также оказали помощь 79-летнему мужчине, который ранее пострадал в селе Нечволодовка Кондрашевской громады.

Оккупанты активно применяли по региону различные виды вооружения: 18 ударных БпЛА типа "Герань-2", один FPV-дрон и шесть дронов другого типа, который устанавливается.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

В частности в Богодуховском районе пострадали четыре частных дома, два многоквартирных дома, сельскохозяйственное предприятие, гараж, автомобиль в городе Богодухов, а также электросети в поселке Золочев.

В Изюмском районе повреждены электросети в городе Барвенково, в Лозовском районе - железнодорожная инфраструктура в селе Орелька. В Чугуевском районе зафиксировано разрушение частного дома в селе Рубежное и оздоровительного учреждения в городе Чугуев.

Временно без электроснабжения остаются 8,3 тысячи абонентов в Барвенковской громаде.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 153 человека, сейчас там остаются 43 человека. Всего с начала работы пункта зарегистрировано 10 900 человек.

Обстрел Украины 6 ноября

В ночь на 6 ноября россияне атаковали Украину 135 дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Известно, что ПВО обезвредила и подавила 108 из них, однако кое-где все же было зафиксировано попадание. Подробнее о работе ПВО можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Так, под массированным ударом оказался город Каменское Днепропетровской области. По данным ОВА, в результате атаки возникло несколько пожаров.

А утром стало известно, что из-за вражеских обстрелов и повреждения железнодорожной инфраструктуры "Укрзализныця" временно отменила несколько пригородных рейсов и ограничила движение поездов.

ХарьковВойна России против Украины