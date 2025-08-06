РФ вдарила по базі відпочинку в Запорізькому районі: опубліковані фото наслідків обстрілу

"6 серпня в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог наніс ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району. За попередніми даними, загинуло 2 людей, поранено 12 осіб, серед них – щонайменше 2 дитини", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що рятувальники транспортували травмованих і передали медикам, крім цього провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки.

Наразі на території бази відпочинку ліквідовуються загоряння споруди та автомобілів. Вибухами пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку.