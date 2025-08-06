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РФ завдала авіаудару по Запорізькому району: є загиблі, серед поранених – четверо дітей

Середа 06 серпня 2025 08:38
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РФ завдала авіаудару по Запорізькому району: є загиблі, серед поранених – четверо дітей Фото: РФ завдала авіаудару по Запорізькому району, є загиблі та поранені (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 6 серпня, завдали авіаудару по Запорізькому району. В результаті ворожого обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про щонайменше трьох постраждалих", - спочатку зазначив Федоров.

Згодом він повідомив, що в результаті обстрілу РФ також відомо про двох загиблих, а кількість поранених зросла до 12 осіб, серед яких – четверо дітей. Окрім того, через авіаудар пошкоджені щонайменше девʼять будівель.

"Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані", - додав глава Запорізької ОВА.

Обстріли РФ Запоріжжя та області

З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни атакують територію Запорізької області різними видами озброєнь.

Зокрема, у ніч на 20 липня російські війська атакували Запоріжжя та Запорізький район за допомогою ударних безпілотників та артилерії. В результаті у обласному центрі понівечено кілька приватних будинків, пошкоджено вікна та фасад у багатоповерхівці, також є поранені.

Окрім того, зранку 15 липня російські загарбники продовжили атакувати Україну ударними БпЛА. У Запорізькій області вже понад 13 годин тривала повітряна тривога.

Також унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє людей. Тим часом у самому Запоріжжі через атаку дронів спалахнули пожежі, пошкоджено адміністративну будівлю одного з інфраструктурних об’єктів.

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Запорізька область Вторгнення Росії до України
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