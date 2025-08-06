РФ завдала авіаудару по Запорізькому району: є загиблі, серед поранених – четверо дітей

Фото: РФ завдала авіаудару по Запорізькому району, є загиблі та поранені (facebook.com/DSNSODE)

Російські війська сьогодні зранку, 6 серпня, завдали авіаудару по Запорізькому району. В результаті ворожого обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про щонайменше трьох постраждалих", - спочатку зазначив Федоров. Згодом він повідомив, що в результаті обстрілу РФ також відомо про двох загиблих, а кількість поранених зросла до 12 осіб, серед яких – четверо дітей. Окрім того, через авіаудар пошкоджені щонайменше девʼять будівель. "Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані", - додав глава Запорізької ОВА.