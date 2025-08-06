РФ ударила по базе отдыха в Запорожском районе: опубликованы фото последствий обстрела

"6 августа в промежутке времени с 05:55 по 06:10 враг нанес удары авиабомбами по территории базы отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района. По предварительным данным, погибли 2 человека, ранены 12 человек, среди них - по меньшей мере 2 ребенка", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что спасатели транспортировали травмированных и передали медикам, кроме этого провели эвакуацию отдыхающих из очагов опасности.

Сейчас на территории базы отдыха ликвидируются возгорания сооружения и автомобилей. Взрывами повреждены 9 одноэтажных домиков для отдыха.