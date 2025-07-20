Били дронами й артилерією, є поранені: що наразі відомо про нічну атаку на Запоріжжя

У ніч проти 20 липня російські війська знову атакували Запоріжжя та Запорізький район за допомогою ударних безпілотників та артилерії. Без потерпілих не обійшлось.

РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про удар по Запоріжжю.

Головне:

росіяни били по Запоріжжю та пригороду дронами, РСЗВ та балістикою;

відомо про декількох постраждалих.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі, внаслідок атаки по Запоріжжю в ніч на 20 липня було понівечено кілька приватних будинків, пошкоджено вікна та фасад у багатоповерхівці.

"Вибухи у Запорізькій області До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив посадовець о 00:59.

"Повторні вибухи у Запорізькій області", - повідомив Федоров о 01:12.

Росіяни били дронами та РСЗВ

В ніч на 20 липня Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА та про дві швидкісні цілі на Запоріжжя.

О 1:45 чиновник повідомляв, що під час масованого обстрілу Запоріжжя та околиць міста "Шахедами" виникли пожежі на відкритій території і спалахнув будинок.

За останніми даними, Запоріжжя та Запорізький район вночі атакували щонайменше 14 ударних безпілотників типу "Шахед", а також було два удари з РСЗВ.

Що відомо про постраждалих

Крім руйнувань, очільник області також повідомив, що внаслідок атаки "Шахедів"на Василівський район постраждало дві жінки.

"64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському. У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. Жінкам надана вся необхідна медична допомога", - сказано в офіційному повідомленні.

Однак пізніше виявилось, що за медичною допомогою звернулася лише 69-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога.

Також у першому повідомленні Федоров писав про пораненого чоловіка.