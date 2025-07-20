Били дронами й артилерією, є поранені: що наразі відомо про нічну атаку на Запоріжжя
У ніч проти 20 липня російські війська знову атакували Запоріжжя та Запорізький район за допомогою ударних безпілотників та артилерії. Без потерпілих не обійшлось.
РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про удар по Запоріжжю.
Головне:
- росіяни били по Запоріжжю та пригороду дронами, РСЗВ та балістикою;
- відомо про декількох постраждалих.
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі, внаслідок атаки по Запоріжжю в ніч на 20 липня було понівечено кілька приватних будинків, пошкоджено вікна та фасад у багатоповерхівці.
"Вибухи у Запорізькій області До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив посадовець о 00:59.
"Повторні вибухи у Запорізькій області", - повідомив Федоров о 01:12.
Росіяни били дронами та РСЗВ
В ніч на 20 липня Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА та про дві швидкісні цілі на Запоріжжя.
О 1:45 чиновник повідомляв, що під час масованого обстрілу Запоріжжя та околиць міста "Шахедами" виникли пожежі на відкритій території і спалахнув будинок.
За останніми даними, Запоріжжя та Запорізький район вночі атакували щонайменше 14 ударних безпілотників типу "Шахед", а також було два удари з РСЗВ.
Що відомо про постраждалих
Крім руйнувань, очільник області також повідомив, що внаслідок атаки "Шахедів"на Василівський район постраждало дві жінки.
"64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському. У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. Жінкам надана вся необхідна медична допомога", - сказано в офіційному повідомленні.
Однак пізніше виявилось, що за медичною допомогою звернулася лише 69-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога.
Також у першому повідомленні Федоров писав про пораненого чоловіка.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Вдень 19 липня над окупованим Енергодаром, де розташована Запорізька атомна електростанція, з'явився великий стовп диму. Згідно із повідомленнями соцмереж, дим було видно на десятки кілометрів. Одночасно стало відомо про нібито повне знеструмлення усієї Запорізької області.
Нагадаємо, що під час одноденного візиту до Києва гендиректор МАГАТЕ заявив, що загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними на тлі посилених російських повітряних атак.
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