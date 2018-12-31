В РФ увеличили срок временного пребывания для украинцев с ОРДЛО

Фото: Дмитрий Медведев (mon.gov.ru)

Срок увеличен с 90 до 180 дней

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об увеличении срока временного пребывания на территории России до 180 дней для граждан Украины, которые постоянно проживают на оккупированных територыях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, согласно тексту постановления, опубликованному на официальном портале правовой информации, предлагается "увеличить для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации"

Отметим, ранее этот срок составлял 90 дней.

Ранее сообщалось, что в РФ собираются упростить процедуру получения гражданства РФ гражданами Украины.

"Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", - заявил президент РФ Владимир Путин.

РБК-Украина писало, что в Украине насчитывается около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц. В основном с оккупированных территорий выезжает молодежь и люди среднего возраста.